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Самоубийство Старовойта ,  
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Старовойта похоронили в Петербурге

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Гроб с телом бывшего министра транспорта Романа Старовойта опустили в могилу на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка».

Перед этим люди, пришедшие проститься с чиновником, произнесли несколько слов. Например губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал, что Старовойт «был человеком слова и дела, человеком результата» и напомнил о его участии в строительстве трассы «Скандинавия», которая проходит от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией.

Замглавы «Росавтодора», бывший руководитель администрации Курской области Александр Шматков заявил, что Старовойт «всегда был рядом и не сидел в кабинете, каждая суббота была рабочей».

Старовойт был губернатором региона в 2018–2024 годах, до этого несколько лет возглавлял «Росавтодор». Министром транспорта его назначили в прошлом мае. 7 июля его отправили в отставку (новым главой Минтранса стал Андрей Никитин), а через несколько часов стало известно, что Старовойт покончил с собой. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе, рядом нашли наградной пистолет.

Проститься с бывшим министром, помимо членов семьи, пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, другие петербургские чиновники, глава АвтоВАЗа и экс-министр транспорта Максим Соколов.

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Роман Старовойт
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Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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