Путин рассказал о судьбе подаренных ему военными шевронов
Президент России Владимир Путин рассказал, что хранит знамена и шевроны, подаренные ему вернувшимися из зоны военной операции бойцами, в рабочем кабинете. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это (шевроны и знамена — РБК) в комнате отдыха, в рабочем кабинете», — сказал Путин.
Президент рассказал, что планирует передать их в кремлевскую библиотеку. По его мнению, там можно создать музей с подобными экспонатами.
Военнослужащие периодически дарят Путину нашивки своих подразделений. В частности, в августе глава Ярославской области Михаил Евраев передал президенту шеврон артиллеристов, которые выполняют задачи в зоне боевых действий.
В мае 2023 года экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подарил Путину модель разработанного в регионе вездехода «Ерофей» и шеврон от именного батальона «Генерал Корф». На шевроне вышиты слова: «Сила в правде, победа будет за нами».
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