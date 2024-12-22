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Военная операция на Украине ,  
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Путин рассказал о судьбе подаренных ему военными шевронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время программы &laquo;Итоги года&raquo; в Гостином дворе, Москва, 19 декабря 2024&nbsp;г.
Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе, Москва, 19 декабря 2024 г. (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин рассказал, что хранит знамена и шевроны, подаренные ему вернувшимися из зоны военной операции бойцами, в рабочем кабинете. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Это (шевроны и знамена — РБК) в комнате отдыха, в рабочем кабинете», — сказал Путин.

Президент рассказал, что планирует передать их в кремлевскую библиотеку. По его мнению, там можно создать музей с подобными экспонатами.

Артиллеристы военной операции передали Путину свой шеврон
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие периодически дарят Путину нашивки своих подразделений. В частности, в августе глава Ярославской области Михаил Евраев передал президенту шеврон артиллеристов, которые выполняют задачи в зоне боевых действий.

В мае 2023 года экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подарил Путину модель разработанного в регионе вездехода «Ерофей» и шеврон от именного батальона «Генерал Корф». На шевроне вышиты слова: «Сила в правде, победа будет за нами».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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