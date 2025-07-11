Британскую суперъяхту в Сен-Тропе потушили спустя 5 часов

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В порту французского курорта Сен-Тропе потушили 41-метровую суперъяхту Sea Lady II под мальтийским флагом, которая загорелась накануне вечером, сообщило французское издание France bleu.

По ее данным, пожар пять часов тушили 30 пожарных.

«Передняя часть загорелась около 20:15, и только около двух часов ночи пламя было побеждено. Но операция далека от завершения, <...> были выставлены боны для предотвращения загрязнений, поскольку баки яхты были заполнены горючим», — говорится в сообщении.

Задымление заметили вечером 10 июля. Как сообщили источники France Bleu, пожар начался с кокпита на третьей палубе. Вскоре загорелась другая часть яхты — нос. Прибывшие на место пожарные — около 30 человек — начали тушить огонь с помощью спецтехники, к 22:00 мск смогли подняться на борт. Однако пожар локализовать не удалось — огонь перекинулся на нижнюю палубу.

Двое мужчин 24 и 30 лет надышались дымом, их эвакуировали. Как пишет газета The Sun, пострадавшие — члены экипажа.

Также издание уточняет, что яхта британская, ее стоимость — около £80 млн (около 8,5 млрд руб. по актуальному курсу ЦБ), судно застраховано. Sea Lady II предлагается в аренду за €80 тыс. в неделю (7,3 млн руб.).