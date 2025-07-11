Как у берегов Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
В порту французского курорта Сен-Тропе загорелась суперъяхта Sea Lady II. Пожар на 41-метровом судне попал на видео.
На кадрах не видно пожарных и их техники. Туристы и местные жители наблюдают за пожаром, снимая видео и фотографируя.
Задымление заметили вечером 10 июля. Как сообщили источники France Bleu, пожар начался с кокпита (место для размещения экипажа. — РБК), размещенного на третьей палубе.
Вскоре загорелась другая часть яхты — нос. Прибывшие на место пожарные — около 30 человек — начали тушить огонь с помощью спецтехники, к 22:00 мск смогли подняться на борт. Однако пожар перекинулся на нижнюю палубу.
Двое мужчин — 24 и 30 лет — надышались дымом от горящего пластика. Их эвакуировали с яхты, чтобы оказать медицинскую помощь.
Как пишет газета The Sun, яхта — британская, ее стоимость — около £80 млн (около 8,5 млрд руб. по актуальному курсу ЦБ), судно застраховано. По данным издания, пострадавшие — предположительно, члены экипажа яхты.
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