Мельницу над «Мулен Руж» запустили через 14 месяцев простоя. Видео

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Ветряная мельница на крыше знаменитого кабаре «Мулен Руж» в Париже вновь заработала спустя 14 месяцев после аварии, в результате которой ее 12-метровые лопасти обрушились на землю, сообщает France 24.

Новые алюминиевые лопасти подготовили к Олимпийским играм в Париже в июле 2024 года. Однако, как уточняет издание, потребовалось время, чтобы получить электродвигатель, который вращал бы их и приводил в действие сотни красных и золотых лампочек.

«Крылья мельницы всегда вращались в «Мулен Руж», поэтому мы должны были вернуть этот символ Парижу, Франции в том состоянии, в котором он был раньше», — сказал управляющий директор кабаре Жан-Виктор Клерико.

«Мулен Руж» — кабаре в Париже, построенное в 1889 году. Это одна из достопримечательностей французской столицы, известная как родина танца канкан. В 2024 году кабаре отметило свое 135-летие.

Чтобы посмотреть шоу в честь мельницы, вечером 10 июля перед зданием кабаре собрались сотни человек. Танцовщицы исполнили канкан на улице, а с крыши «Мулен Руж» запустили фейерверк.

France 24 напомнило, что заведение, которое ежегодно посещают около 600 тыс. человек, прославили художник Анри де Тулуз-Лотрек и фильм База Лурмана «Мулен Руж!».

Лопасти мельницы «Мулен Руж» обрушились ночью 25 апреля 2024 года. Никто не пострадал. Кроме лопастей рухнули также несколько букв из вывески. При этом техническое руководство кабаре заявило, что механизм крыльев мельницы проверяли каждую неделю и никаких проблем не выявили.

Этот инцидент стал первым происшествием со зданием «Мулен Руж» за более чем 100 лет. До этого кабаре охватил пожар из-за строительных работ в 1915 году, после чего заведение пришлось закрыть на девять лет.

В июле 2024 года в Париже «Мулен Руж» отпраздновало завершение ремонта.

Власти тогда заявили о намерении успеть восстановить кабаре к эстафете олимпийского огня 15 июля 2024 года.