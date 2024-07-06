В Париже отпраздновали завершение ремонта мельницы кабаре «Мулен Руж»
В Париже знаменитое кабаре «Мулен Руж» отпраздновало завершение ремонта красной мельницы, которая располагается на крыше заведения, сообщает газета The Independent.
Власти стараются восстановить «Мулен Руж» как можно скорее. Они хотят успеть к эстафете олимпийского огня, которая пройдет здесь 15 июля.
Крылья мельницы и часть светящейся вывески кабаре по непонятной причине обрушились в ночь на 25 апреля 2024 года.
Это первое больше чем за 100 лет происшествие со зданием «Мулен Руж». Последний раз кабаре горело в пожаре из-за строительных работ в 1915 году, тогда его закрывали на девять лет.
Мулен Руж – кабаре в Париже, построенное в 1889 году. Это одна из достопримечательностей французской столицы, известная как родина танца канкан. В 2024 году кабаре отмечает свое 135-летие.