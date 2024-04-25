В Париже с мельницы кабаре «Мулен Руж» рухнули лопасти

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Лопасти мельницы знаменитого кабаре «Мулен Руж» в Париже обрушились ночью 25 апреля, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает BFM TV Paris.

«По данным парижских пожарных, пострадавших нет. Лопасти парижского кабаре рухнули в ночь со среды на четверг, между 2 и 3 часами ночи», — сообщается в материале.

Кроме лопастей рухнули также несколько букв из вывески. Техническое руководство кабаре проверяло механизм крыльев мельницы каждую неделю и никаких проблем не замечало. Пожарные и полиция оперативно прибыли на место происшествия, на данный момент рисков последующего обрушения нет. Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности, в районе 8:00 специалисты вывезли рухнувшие лопасти мельницы. Причины произошедшего пока неизвестны.

Это первое больше чем за 100 лет происшествие со зданием «Мулен Руж». Последний раз кабаре горело в пожаре из-за строительных работ в 1915 году. После пожара его пришлось закрыть на девять лет.