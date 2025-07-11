В Москве и области объявили пожарную опасность
Пожарную опасность объявили в Москве и области, температура воздуха днем составляет от +30 до +35 °C, сообщает Гидрометценр России на своем сайте.
В сообщении говорится, что «в Москве ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс». Погода в столичном регионе стоит аномально жаркой, среднесуточная температура выше нормы на 7–9 °C.
Кроме того, в регионе ожидаются гроза и кратковременные дожди. Предупреждение действует до 14 июля.
Накануне, 10 июля, в Москве состоялся новый температурный рекорд для того дня — +33,7 °C, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. С 7 по 10 июля в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности.
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