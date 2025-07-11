 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Песков рассказал о влиянии жары на работу в Кремле

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сотрудники Кремля в жару работают как обычно и выполняют рекомендации по собственному желанию, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Те, кто любит горячую погоду, жаркую, те выходят на улицы. Те, кто не любят, спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме», — сказал Песков.

Жара в Москве побила температурный рекорд 29-летней давности
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В июле 2022 года Песков поделился, что во время жары в Кремле регулируют кондиционеры и избегают сквозняков.

В июле 2025 года синоптики уже несколько дней предупреждают москвичей о жаре. Так, накануне, 10 июля, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о новом температурном рекорде в столице для того дня — плюс 33,7 градуса.

В пятницу, 4 июля, Роспотребнадзор выпустил инструкцию, как в условиях повышенной температуры воздуха организовать рациональный режим работы, чтобы избежать перегревания организма. В ведомстве порекомендовали сократить рабочий день на четыре часа, если помещение нагрелось до 30,5 градуса.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Софья Полковникова
Дмитрий Песков жара Кремль
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Жара в Москве побила температурный рекорд 29-летней давности
Общество
Роспотребнадзор объяснил, на сколько надо сократить рабочий день в жару
Общество
Власти Москвы рассказали о борьбе с жарой на транспорте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Брокер ВТБ вернул акции «Южуралзолота» в торговый раздел Инвестиции, 14:36
В США арестовали женщину за попытку передать «срочное сообщение» Трампу Политика, 14:36
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Разработчика суперкомпьютеров Абрамова приговорили к штрафу ₽150 тыс. Общество, 14:29
Исключенное из РПЛ «Торпедо» сыграет в Первой лиге Спорт, 14:25
В Дагестане продолжило расти число отравившихся водой Общество, 14:25
Путин провел рабочую встречу с Гладковым Политика, 14:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля» Политика, 14:21
Мельницу над «Мулен Руж» запустили через 14 месяцев простоя. Видео Общество, 14:18
Британскую суперъяхту в Сен-Тропе потушили спустя 5 часов Общество, 14:07
В Москве и области объявили пожарную опасность Общество, 14:06
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Банки начали снимать арест с акций «Южуралзолото». Что об этом известноПодписка на РБК, 13:56
Volkswagen решил впервые закрыть автозавод в Китае Авто, 13:54