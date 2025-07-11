Песков рассказал о влиянии жары на работу в Кремле

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Сотрудники Кремля в жару работают как обычно и выполняют рекомендации по собственному желанию, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Те, кто любит горячую погоду, жаркую, те выходят на улицы. Те, кто не любят, спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме», — сказал Песков.

В июле 2022 года Песков поделился, что во время жары в Кремле регулируют кондиционеры и избегают сквозняков.

В июле 2025 года синоптики уже несколько дней предупреждают москвичей о жаре. Так, накануне, 10 июля, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о новом температурном рекорде в столице для того дня — плюс 33,7 градуса.

В пятницу, 4 июля, Роспотребнадзор выпустил инструкцию, как в условиях повышенной температуры воздуха организовать рациональный режим работы, чтобы избежать перегревания организма. В ведомстве порекомендовали сократить рабочий день на четыре часа, если помещение нагрелось до 30,5 градуса.