Перед Крымским мостом образовалась трехчасовая пробка

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Трехчасовая очередь из 781 автомобиля, ожидающих выезда из Крыма, образовалась у Крымского моста, говорится в телеграм-канале с информацией о ситуации на автоподходах к мосту.

Со стороны Тамани в очереди стоят 136 машин, время их ожидания на въезд в регион не указано.

Очередь на мосту стала появляться начиная с пяти утра, тогда со стороны Тамани встали 45 автомобилей. В ночь на 11 июля в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Ранним утром Минобороны отчиталось о перехвате военными семи дронов над регионом, еще два беспилотника были ликвидированы над Черным морем.

Ранее, 7 июля, силы ПВО уничтожили над Крымом пять украинских беспилотников за 35 минут.