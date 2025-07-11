Перед Крымским мостом образовалась трехчасовая пробка
Трехчасовая очередь из 781 автомобиля, ожидающих выезда из Крыма, образовалась у Крымского моста, говорится в телеграм-канале с информацией о ситуации на автоподходах к мосту.
Со стороны Тамани в очереди стоят 136 машин, время их ожидания на въезд в регион не указано.
Очередь на мосту стала появляться начиная с пяти утра, тогда со стороны Тамани встали 45 автомобилей. В ночь на 11 июля в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Ранним утром Минобороны отчиталось о перехвате военными семи дронов над регионом, еще два беспилотника были ликвидированы над Черным морем.
Ранее, 7 июля, силы ПВО уничтожили над Крымом пять украинских беспилотников за 35 минут.
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