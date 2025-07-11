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Военная операция на Украине ,  
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Перед Крымским мостом образовалась трехчасовая пробка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Трехчасовая очередь из 781 автомобиля, ожидающих выезда из Крыма, образовалась у Крымского моста, говорится в телеграм-канале с информацией о ситуации на автоподходах к мосту.

Со стороны Тамани в очереди стоят 136 машин, время их ожидания на въезд в регион не указано.

Очередь на мосту стала появляться начиная с пяти утра, тогда со стороны Тамани встали 45 автомобилей. В ночь на 11 июля в регионе объявили опасность атаки БПЛА. Ранним утром Минобороны отчиталось о перехвате военными семи дронов над регионом, еще два беспилотника были ликвидированы над Черным морем.

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