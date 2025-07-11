Video

В Гватемале задержали подлодку наркоторговцев с 2,5 т кокаина на $35 млн. О задержании судна с 2,5 т кокаина рассказал президент Бернардо Аревало в социальной сети X.

Арест подводной лодки с кокаином на $35 млн (267 млн квартетов) стал крупнейшим изъятием наркотиков в 2025 году.

В июне Военно-морские силы Мексики нашли 3,5 т кокаина, которые наркоторговцы прятали на подлодке. Стоимость груза оценили почти в $45 млн.

Подводные лодки часто используются для контрабанды наркотиков, за что их называют наркоподлодками. Некоторые из них способны полностью погружаться на дно океана, как настоящие субмарины, однако большинство могут уходить под воду лишь частично, писало CBS.

По данным на 2023 год, наркотики в мире употребляли 316 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет, говорилось в докладе ООН, опубликованном в 2025 году. Производство кокаина выросло почти на треть и достигло рекордных 3708 т, говорилось в докладе. Это связано как с расширением площадей под выращивание кокаинового куста в Колумбии, так и с тем, что урожайность этих плантаций оказалась на 50% выше, чем в 2022 году.