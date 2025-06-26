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Количество наркоманов в мире выросло до 316 млн человек

ООН: в 2023 году в мире наркотики употребляли 316 млн человек, или 6% землян
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В 2023 году в мире наркотики употребляли 316 млн человек, или примерно 6% населения Земли в возрасте от 15 до 64 лет, говорится в докладе ООН, опубликованном к Международному дню борьбы с наркотиками, который отмечается 26 июня.

В 2013 году доля потребляющих наркотики землян составляла 5,2%.

Авторы доклада выяснили, что производство кокаина выросло почти на треть и достигло рекордных 3708 т. Это связано как с расширением площадей под выращивание кокаинового куста в Колумбии, так и с тем, что урожайность этих плантаций оказалась на 50% выше, чем в 2022 году.

Число потребителей кокаина в мире также продолжило расти в 2023 году и достигло 25 млн человек (по сравнению с 17 млн десять лет назад). Основными рынками остаются Северная Америка, Западная и Центральная Европа, а также Южная Америка.

Кроме того, в докладе говорится о стремительном росте рынка синтетических наркотиков, таких как амфетаминовые стимуляторы и фентанил. В 2023 году объем изъятий этих веществ также достиг рекордных уровней.

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В мае 2025 года ФБР заявило о возобновлении расследования в связи с обнаружением кокаина в Белом доме в 2023 году во время президентского срока Джо Байдена.

Сотрудник Секретной службы обнаружил белый порошок в камере хранения для мобильных телефонов в западном крыле Белого дома 2 июля 2023 года. Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин. Было начато расследование.

Спустя несколько дней, 6 июля, президент Дональд Трамп сообщил, что кокаин предназначался либо для самого Байдена, либо для его сына Хантера. О том, что последний употребляет наркотики, стало известно еще в 2014 году.

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Полина Дуганова
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