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На границе Эквадора и Колумбии задержали подлодку с наркотиками

Военные Эквадора и Колумбии задержали подлодку с тоннами наркотиков

Фото: FFAAECUADOR / Twitter
Фото: FFAAECUADOR / Twitter
Фото: FFAAECUADOR / Twitter

Военные Эквадора и Колумбии задержали на общей морской границе подводную лодку, перевозившую несколько тонн наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Эквадора в соцсети X.

«Во время военной операции в координации с Военно-морскими силами Колумбии на границе была обнаружена полупогружная лодка с четырьмя членами экипажа, которые, предположительно, перевозили несколько тонн запрещенных веществ», — говорится в сообщении.

Подлодку нашли, когда эквадорские и колумбийские военные проводили операцию по спасению рыболовного судна и его команды, попавшей в аварийную ситуацию, пишет Primicias. Подводную лодку и четверых колумбийских граждан, находившихся в ней, передадут властям Колумбии, отмечает газета.

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В январе нидерландская таможня сообщила, что в 2023 году в порту бельгийского города Антверпен были изъяты рекордные 116 т кокаина. При этом объем конфиската за прошлый год превысил аналогичный показатель 2022-го, когда таможенники изъяли 109 т кокаина, отметили в таможне.

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Эквадор Колумбия подводная лодка подлодка наркотики
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