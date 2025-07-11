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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники научились воровать телеграм-каналы через предложение публикаций

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кибермошенники начали активно использовать функцию «Предложенные публикации» в мессенджере Telegram для кражи аккаунтов, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УКБ МВД, киберполиция).

В июне зафиксировали рост регистрации потенциально фишинговых доменов, содержащих названия telegram, tg и иных, на 40%.

Схема работает следующим образом: злоумышленники рассылают владельцам телеграм-каналов (как правило до 10 тыс. подписчиков) предложения о размещении платных публикаций. В таких сообщениях содержатся вредоносные ссылки, ведущие на поддельные страницы авторизации Telegram.

Попав на фейковую страницу, жертва вводит логин и код из СМС, тем самым передавая данные мошенникам. После этого злоумышленники получают контроль над аккаунтом и доступ к управлению каналом.

Цели атак включают:

  • использование канала для обмана пользователей (ложные продажи, реклама);
  • вымогательство выкупа за возврат доступа;
  • кражу средств из систем Stars/NFT и Fragment.com (платформа команды Telegram, где можно купить или продать цифровые активы мессенджера, например, никнеймы);
  • размещение деструктивного контента.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В январе россиян предупредили, что мошенники освоили новую схему обмана, в рамках которой последние якобы от лица поддержки Telegram отправляют фишинговые ссылки в секретный чат, благодаря чему получают аккаунты жертв.

Переписку в секретных чатах зачастую нельзя удалить, в ряде случаев не удается сделать скриншот или переслать сообщение другому человеку или в реальную службу поддержки Telegram. От лица нее мошенники и пишут жертве о том, что им поступил запрос на удаление учетной записи. Для «отмены» запроса надо перейти по ссылке под угрозой того, что аккаунт будет удален.

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Авторы
Теги
Полина Дуганова
Telegram киберполиция МВД мошенники кража данных кибер-мошенничество
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