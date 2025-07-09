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Технологии и медиа ,  
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BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

Специалисты компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE Brand Protection предупредили о двух распространенных сценариях фишинговых атак в Telegram.

По информации компании, злоумышленники стали чаще атаковать пользователей, используя темы криптовалют и быстрого заработка.

BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям безопасно развивать бизнес в киберпространстве. BI.ZONE разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости IT‑инфраструктур любого размера и оказывает широкий спектр услуг по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций.

С 2016 года компания реализовала более 1600 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других, защитив свыше 800 клиентов.

Специалисты BI.ZONE обнаружили, что во II квартале 2025 года количество фишинговых сайтов, нацеленных на пользователей Telegram, увеличилось до 12,5 тыс. — это почти в 2 раза больше, чем в I квартале.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По информации компании, Telegram привлекает мошенников большой аудиторией.

Эксперты отмечают популярность двух сценариев обмана. В первой схеме мошенники создают фишинговые ресурсы, имитирующие страницу авторизации в Telegram или на Fragment — официальной площадке мессенджера для купли-продажи логинов и телефонных номеров.

«Мы наблюдаем активный рост числа фишинговых ресурсов, которые имитируют различные официальные платформы, чтобы получить доступ к аккаунтам и криптоактивам пользователей Telegram. Схема с поддельными токенами показывает, что мошенники быстро адаптируются к популярным тематикам и постоянно обновляющимся функциям мессенджера», — пояснил руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

При входе фейковые сайты запрашивают у пользователя код подтверждения. Если пользователь отправляет его, аккаунт попадает в руки злоумышленников. Они получают доступ к криптокошельку и личной информации жертвы, например паролям, реквизитам банковских карт и фотографиям документов, которые многие хранят в чатах или папке «Избранное», пояснили в компании.

При втором сценарии злоумышленник предлагает жертве купить у нее редкий цифровой подарок в Telegram за крупную сумму. В качестве оплаты мошенник присылает поддельные токены. С первого взгляда они неотличимы от настоящих, однако не имеют никакой реальной ценности.

Кирюшкин посоветовал внимательно проверять адрес посещаемых страниц и мини-приложений, не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на предложения «быстрого заработка» — это одна из самых распространенных манипуляций злоумышленников.

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Полина Минаева
мошенничество криптовалюта Telegram
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