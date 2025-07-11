При полете на параплане в Иркутской области разбились два человека

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Два человека погибли при падении параплана в районе Братского водохранилища в Иркутской области, следователи завели уголовное дело, сообщает региональный отдел Следственного комитета (СК) на транспорте в своем телеграм-канале.

Следствие установило, что поздним вечером 10 июля два человека отправились на прогулку на параплане. Однако летательный аппарат упал в воду в районе залива Дондир. Отдыхающие погибли.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Братская транспортная прокуратура организовала проверку, сообщила ее пресс-служба. Babr Mash сообщил, что спасатели нашли тела парапланеристов — ими оказались двое мужчин.

В июне в горах Варзобского района в Таджикистане россиянин разбился при полете на параплане, так как аппарат вышел из строя. Инцидент произошел в селе Аракчин.