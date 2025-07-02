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В Могадишо разбился вертолет миротворческих сил Африканского союза

Фото: Abdirahman Mohamed Arab / Reuters
Фото: Abdirahman Mohamed Arab / Reuters

Военный вертолет, задействованный в составе миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, разбился в аэропорту Могадишо в среду, сообщил агентству Reuters представитель угандийских военных.

Трое из восьми находившихся на борту людей выжили, сообщил он, не уточнив судьбу остальных пассажиров.

На месте крушения возник пожар, который пытались потушить экстренные службы, добавил он.

Миссия Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM) в своем заявлении сообщила, что «в настоящее время ведутся поисково-спасательные операции для обнаружения оставшихся членов экипажа и пассажиров». По данным AUSSOM, вертолет совершил аварийную посадку в международном аэропорту Могадишо непосредственно перед приземлением.

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По данным портала Somali Guardian, вертолет Ми-24 вылетел с находящейся под контролем США военной базы Балидогл, откуда ведется управление дронами.

В аэропорту Могадишо были зафиксированы незначительные задержки рейсов, однако генеральный директор управления гражданской авиации страны Ахмед Макалин Хасан заявил, что полеты возобновились.

«Ситуация под контролем. Взлетно-посадочная полоса очищена и полностью функционирует — самолеты могут садиться и взлетать в обычном режиме», — отметил он.

Как пишет Reuters, AUSSOM располагает более чем 11 тыс. военнослужащих в Сомали, помогая местной армии бороться с исламистской группировкой «Харакат аш-Шабаб» (запрещена в России). Связанная с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) группировка почти два десятилетия ведет борьбу за свержение признанного на международном уровне правительства Сомали и установление собственного режима.

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Евгений Вахляев
Сомали Могадишо вертолеты авиакатастрофа
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