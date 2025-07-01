Россиянин разбился на параплане в горах Таджикистана

Фото: КЧС Таджикистана

Спасатели нашли тело россиянина, погибшего в результате падения параплана в горах Варзобского района. Об этом сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан (КЧС).

«Гражданин Российской Федерации отправился в горы, где в ходе передвижения его летательное оборудование вышло из строя. В результате он упал в труднопроходимую зону и погиб на опасном горном участке», — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла 23 июня в селе Аракчин, сообщили в КЧС ТАСС. 36-летний мужчина, военнослужащий 201-й российской военной базы, «пропал без вести во время отдыха и полета на параплане». Звонок о его исчезновении поступил спасателям только через три дня. Обнаружили тело россиянина ночью 27 июня. Его уже передали родственникам.

В ведомстве отметили, что сотрудники управления специальной поисково-спасательной службы КЧС работали в сложных горных условиях. Тело погибшего нашли и эвакуировали с помощью с альпинистского снаряжения.

Больше полугода назад пять российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале. Предполагается, что они упали с высоты 7,6 км — срыв связки. Шестой турист отказался от восхождения из-за плохого самочувствия. После трех ночей, проведенных на горе, он спустился к лагерю, где его эвакуировали в госпиталь.