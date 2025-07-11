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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Жуковский возобновил рейсы

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Жуковский возобновил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиции Артем Кореняко в телеграм-канале в 02:20.

Ограничения действовали около полутора часов. О том, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты, Кореняко писал в 00:52.

Аэропорт Жуковский вновь временно прекратил рейсы
Политика

Вечером 10 июля ограничения вводились в трех аэропортах московского региона: Домодедово, Внуково и Жуковский. Менее чем через час они возобновили работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к Москве четырех дронах.

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Теги
Аэропорт Жуковский Росавиация беспилотники
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