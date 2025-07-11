Аэропорт Жуковский возобновил рейсы
Аэропорт Жуковский возобновил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиции Артем Кореняко в телеграм-канале в 02:20.
Ограничения действовали около полутора часов. О том, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты, Кореняко писал в 00:52.
Вечером 10 июля ограничения вводились в трех аэропортах московского региона: Домодедово, Внуково и Жуковский. Менее чем через час они возобновили работу.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к Москве четырех дронах.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов