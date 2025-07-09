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Военная операция на Украине ,  
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Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на встрече с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Переводчицу, работавшую в Еврокомиссии, лишили аккредитации по подозрениям в шпионаже, так как она записывала переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщила французская газета Le Monde.

Речь идет о встрече лидеров ЕС в Брюсселе 19 декабря 2024 года, в которой участвовал Зеленский. Как пишет Le Monde, она проходила за закрытыми дверями: присутствовали только главы государств, а переводчикам было строго запрещено делать какие-либо письменные заметки.

Во время переговоров чешские переводчики заметили, что их коллега, ответственная за перевод с украинского, записывает беседу. Об этом сообщили службе безопасности, которая изъяла материалы у переводчицы, а ее выдворила из помещения.

Расследование инцидента началось в тот же день. Аккредитацию переводчицы отозвали, ей также запретили появляться в зданиях Европейской комиссии. Результаты внутреннего расследования были переданы бельгийским властям, которые должны определить, следует ли продолжать расследование и можно ли квалифицировать произошедшее как шпионаж.

В комментарии Le Monde Европейская комиссия подтвердила факт инцидента.

«Записи были конфискованы. После тщательного изучения обстоятельств произошедшего было принято решение больше не пользоваться услугами этой переводчицы», — сказали там.

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Как пишет Le Monde, женщина официально не была исключена из списков переводчиков НАТО, постоянного представительства Франции в ЕС или французских министерств. По данным французского дипломатического источника, с начала 2024 года ее дважды привлекал МИД Франции для работы на международных конференциях, не связанных с Украиной. Французское представительство в ЕС по-прежнему включает ее в свой пул переводчиков, но французские власти, опрошенные Le Monde, заявили, что «сделают все необходимые выводы из этого инцидента».

Как отмечает издание, посольства Украины во Франции и в Брюсселе уже несколько лет отказываются от ее услуг во время визитов украинского президента. Среди претензий, высказанных представителем украинского посольства в Париже, упоминается, что она поддерживает профессиональные связи с российскими структурами.

По информации газеты, родители переводчицы — россияне, но она также жила на Украине. Уже около двадцати лет она работает внештатной переводчицей в НАТО, Еврокомиссии, во французских министерствах обороны и иностранных дел.

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Евгений Вахляев
Украина Владимир Зеленский шпионаж Евросоюз переводчик
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
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