Погибшего при ударе ВСУ по Курску росгвардейца наградят орденом Мужества
Власти посмертно наградят орденом Мужества сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова, который погиб при ударе ВСУ по пляжу в Курске 8 июля. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
«Погибший вчера [8 июля] при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Врио главы региона отметил, что так решил директор Росгвардии Виктор Золотов.
Накануне ВСУ ударили по пляжу в Курске, 27-летний Гаврилов прибыл туда и помогал эвакуировать людей. В это время украинские военные атаковали местность во второй раз, при повторном ударе росгвардеец скончался.
Об атаке украинских дронов на пляж «Городской» в Курске, Хинштейн сообщил вечером 8 июля. Всего на месте погибли трое мужчин, включая Гаврилова. Хинштейн уточнил, что при ударе пострадали семеро, среди них — две женщины, три мужчины, пятилетний ребенок. 9 июля мальчик умер, когда его из курской больницы перевозили в московскую. Врио главы региона тогда рассказал, что во время атаки 8 июля ребенок прикрывал собой мать.
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