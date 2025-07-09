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Военная операция на Украине ,  
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Погибшего при ударе ВСУ по Курску росгвардейца наградят орденом Мужества

Погибшего при ударе по Курску росгвардейца Гаврилова наградят орденом Мужества
Сюжет
Военная операция на Украине

Погибшего при ударе ВСУ по Курску росгвардейца наградят орденом Мужества
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Власти посмертно наградят орденом Мужества сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова, который погиб при ударе ВСУ по пляжу в Курске 8 июля. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.

«Погибший вчера [8 июля] при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Врио главы региона отметил, что так решил директор Росгвардии Виктор Золотов.

Умер закрывавший собой маму во время удара ВСУ в Курске мальчик
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Накануне ВСУ ударили по пляжу в Курске, 27-летний Гаврилов прибыл туда и помогал эвакуировать людей. В это время украинские военные атаковали местность во второй раз, при повторном ударе росгвардеец скончался.

Об атаке украинских дронов на пляж «Городской» в Курске, Хинштейн сообщил вечером 8 июля. Всего на месте погибли трое мужчин, включая Гаврилова. Хинштейн уточнил, что при ударе пострадали семеро, среди них — две женщины, три мужчины, пятилетний ребенок. 9 июля мальчик умер, когда его из курской больницы перевозили в московскую. Врио главы региона тогда рассказал, что во время атаки 8 июля ребенок прикрывал собой мать.

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Софья Полковникова
Курская область Курск Росгвардия Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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