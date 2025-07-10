На Пензенской ТЭЦ-1 загорелся транзитный трансформатор

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На Пензенской ТЭЦ-1 произошел пожар, загорелся транзитный трансформатор, сообщили в компании «Т Плюс Пенза».

Пожар начался около 18:00, пишет издание.

Причины происшествия выясняют. «В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. Электроснабжение и подача ГВС нарушены», — сообщила ресурсоснабжающая компания.

ГУ МЧС по региону написало в телеграм-канале, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров, его тушат. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Губернатор Олег Мельниченко заявил, что для тушения пожара энергетика временно отключена. Специалисты запустили резервную систему электроснабжения.

«Отключение носит временный характер. Прошу сохранять спокойствие — ситуация под контролем», — написал он в телеграм-канале.

Свет в Пензе отключили на Южной Поляне, на Маяке, в центре города и в Терновке, пишет ГТРК «Пенза».