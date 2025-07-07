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Политика ,  
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Bild узнал о тайном запросе Украины систем IRIS-T у Германии

Bild: Украина тайно запросила у Германии четыре системы IRIS-T

Украина передала Германии секретный список оружия, в котором она нуждается, пишет Bild.

В частности, Киев запросил четыре комплекса IRIS-T, 1500 ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и 500 для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 200 тыс. снарядов для 40-мм зенитных орудий.

Кроме того, в перечне значатся 1000 противоминных транспортных средств и 200 гусеничных машин, 30 бронемашин для разминирования, 20-30 бронированных инженерных машин WiSENT и 200 внедорожников для спецназа.

Украина также просит предоставить 1000 глушилок GPS для противодействия беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров.

Как пишет издание, пока неясно, как Берлин ответил на запрос Киева.

По данным Bild, Германии придется искать почти €1 млрд на помощь Украине не из бюджета. Минобороны сначала пообещало Киеву около €9,2 млрд, однако правительство одобрило только €8,3 млрд.

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Авторы
Елена Чернышова
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