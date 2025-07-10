Рябков призвал не использовать язык угроз и манипуляций в отношении БРИКС

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Россия в контексте отношений БРИКС и США призывает к компромиссам, здесь не должно быть места угрозам, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро. Его слова передает корреспондент РБК.

«Должны находиться компромиссы и решения. К этому мы призываем американскую сторону. А язык угроз и манипуляций, если хотите, это не тот язык, которым нужно разговаривать с участниками БРИКС», — отметил дипломат.

БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

Президент США Дональд Трамп 7 июля пригрозил странам, поддерживающим БРИКС, десятипроцентными пошлинами.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что, по мнению президента, БРИКС стремится подорвать интересы Соединенных Штатов. Трампа, по ее словам, «не устраивает» желание других стран объединиться вокруг БРИКС, «неважно, насколько слабым или сильным» может быть одно из таких государств.

Левитт отметила, что президент США внимательно следит за саммитом БРИКС, который проходит 6–7 июля в Бразилии.

В январе Трамп грозил странам БРИКС 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар. Президент призвал «найти другого лоха», отметив, что любой стране, которая попытается заменить доллар в международной торговле, придется «помахать Америке рукой».