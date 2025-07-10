Рябков оценил администрацию Трампа как противоречивую
Администрация президента США Дональда Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах, считает замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Его цитирует «РИА Новости».
При этом, по словам дипломата, Москва нацелена на стабилизацию отношений с Вашингтоном.
«Настойчиво, последовательно ведем курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений», — сказал Рябков.
Дипломат отметил, что в Москве видят «санкционные потуги» американской стороны, но они не пугают — подобные угрозы ограничений стали обыденностью. «Это, конечно, момент важный, но не определяющий. Мы знаем, как противостоять санкциям, мы видим, что за последние годы отработаны инструменты», — сказал Рябков.
Он также добавил, что Россия намерена «дожимать» Вашингтон по теме российской дипломатической собственности на территории США.
В конце июня Трамп заявил о надежде на сделку с Россией. Так он ответил на вопрос о формулировке при упоминании России в коммюнике, которое должно быть принято по итогам саммита НАТО в Гааге.
Путин и Трамп созванивались 14 июня — на следующий день после того, как Израиль нанес первые удары по Ирану. Лидеры России и США обсудили в том числе ирано-израильский конфликт.
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