В Баку арестовали двоих мужчин, воевавших в ЧВК «Вагнер»

Следствие полагает, что мужчин лично отобрал Пригожин для участия в военных операциях за вознаграждение, они привлекали к этой деятельности и других азербайджанцев. Подозреваемых арестовали на четыре месяца

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В Баку по уголовному делу арестовали двоих мужчин, воевавших в ЧВК «Вагнер», передает агентство APA. Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова подозревают в совершении преступлений в Азербайджане и за его пределами, расследование ведет Служба государственной безопасности (СГБ).

Оба подозреваемых арестованы на четыре месяца.

Как передает APA, мужчины находились в исправительных учреждениях другой страны, где отбывали наказание за убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, после чего их лично отобрал Евгений Пригожин для участия в военных действиях. Алиев и Гасанов, как полагает следствие, участвовали в боевых операциях и привлекали других азербайджанских граждан к этой же деятельности, пишет агентство.

ЧВК «Вагнер» создал Евгений Пригожин, она вела свою деятельность в разных странах, в том числе в африканских, а также участвовала в боевых действиях на Украине. После неудачной попытки мятежа, предпринятой в июне 2023 года, ЧВК была расформирована. Пригожин в августе 2023 года погиб в авиакатастрофе. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщал, что часть бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» продолжила выполнять задачи в странах Африки под эгидой Минобороны. Другие заключили контракт с Вооруженными силами, а некоторые вошли в состав Росгвардии.

Согласно Уголовному кодексу Азербайджана, наемничество считается военным преступлением. За это предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Российский УК также содержит такую статью.

В конце июня в отношениях России и Азербайджана возникла напряженность после того, как в Екатеринбурге провели задержания представителей азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушении на убийство. Во время следственных мероприятий два подозреваемых скончались. Российский СК сообщил, что один из них умер от сердечной недостаточности. Баку утверждает, что они скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм. В дальнейшем напряженность продолжила нарастать из-за задержаний и других факторов.