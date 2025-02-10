В ЕС нашли способ увеличить расходы на оборону

Politico: в ЕС придумали, как увеличить расходы на оборону без нарушения правил

Страны ЕС могут включить в понятие оборонных инвестиций не только закупку военной техники, но и траты на ее обслуживание и военный персонал. Это позволит им нарастить расходы, не нарушая бюджетных правил

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Правительства стран Евросоюза рассматривают возможность расширить понятие оборонных инвестиций — это позволит им нарастить военные расходы, не нарушая бюджетных правил блока, сообщает Politico со ссылкой на четыре источника. Об этом же пишет Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий документ, подготовленный Польшей.

В нем говорится, что «с учетом вызовов безопасности» под оборонными расходами нужно понимать не только закупку военной техники, такой как танки или самолеты, но и «поддержку заводов по производству оружия и боеприпасов с целью развития оборонного потенциала».

В военные расходы предлагается включить траты на военный персонал и обслуживание техники, сказал Politico один из европейских чиновников. Сейчас они учитываются в дефиците бюджета стран – членов ЕС, который контролирует Еврокомиссия. Согласно бюджетному правилу, государства блока должны удерживать дефицит национального бюджета на уровне менее 3% от валового внутреннего продукта, а госдолг — менее 60% по отношению к ВВП. По новым правилам страну, которая не уложится в показатель 3%, не будут штрафовать, если превышение связано с расходами на оборону, отмечает Reuters.

В документе также упоминаются инвестиции в военную инфраструктуру, а также объекты, используемые как в гражданских, так и в военных целях, например строительство убежищ в жилых домах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что готова задействовать «всю гибкость бюджетных правил» ради увеличения военных расходов. По данным Politico, она предлагала задействовать для этого чрезвычайное положение, но Германия выступила против. ЕС ищет способы финансирования с учетом военного конфликта России и Украины, который длится почти три года, и обещания президента США Дональда Трампа добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.

Как ожидалось, в 2024 году расходы ЕС на оборону достигнут €326 млрд, что эквивалентно 1,9% ВВП блока, писал Euronews.