Жители Техаса получили экстренное оповещение о наводнении через 1,5 часа

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Жителей округа Керр штата Техас оповестили о наводнении только через полтора часа после начала стихийного бедствия, сообщает издание ABC News, ссылаясь на запись разговора шерифа округа и пожарного.

По информации службы новостей, шериф округа Керр получил от пожарного экстренный запрос об оповещении жителей о наводнении около 4 утра пятницы, 4 июля. Спасатель сообщил о затоплении шоссе. Однако, как следует из записи, шериф ответил, что необходимо «согласовать это с руководителем». В итоге первое оповещение поступило в систему CodeRED только через полтора часа. А некоторые сообщения жители округа получили только после 10 утра, когда многие уже оказались в зоне бедствия.

Шериф округа Керр Лари Лейт отказался комментировать ситуацию на месте, пообещав провести «разбор полетов» после завершения поисково-спасательных работ.

Наводнение, затронувшее шесть округов штата, было вызвано сильным ливнем. Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты и тактические военные машины. В результате наводнения погибли по меньшей мере 120 человек, еще 172 числятся пропавшими без вести.