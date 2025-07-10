Число жертв наводнения в Техасе выросло до 120
В штате Техас в США при наводнении погибли по меньшей мере 120 человек, сообщает ABC News.
Сильнее всего пострадал округ Керр — там число жертв составило не менее 95, в том числе 36 детей.
172 человек все еще считаются пропавшими без вести, экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы.
Наводнение произошло 4 июля и затронуло 6 округов штата. Оно было вызвано сильным ливнем. Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты, тактические военные машины, лодки и пловцы-спасатели.
В летнем христианском лагере «Мистик» погибли 27 человек, среди них воспитанники и вожатые. Он расположен недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 м за два часа.
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