В Техасе при наводнении, вызванном ливнем, погибли 24 человека
В американском штате Техас по меньшей мере 24 человека погибли в результате наводнения, вызванного сильным ливнем. Среди погибших есть дети. Об этом пишет ABC News.
По информации The New York Times, еще 25 человек пропали без вести. ABC News сообщил, что пропали около 23 отдыхающих из расположенного в этом районе Camp Mystic — христианского летнего лагеря для девочек.
Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты и тактические военные машины. Всего службы экстренного реагирования спасли 237 человек. Об этом сообщил глава Национальной гвардии штата Томас Сюльцер.
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