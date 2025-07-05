Нидерланды решили удвоить плату за проживание для работающих украинцев

С октября украинцы, которые работают и проживают в муниципальном жилье в Нидерландах, будут платить вдвое больше: ежемесячный взнос с одного человека вырастет с €105 до €244. Сейчас в Нидерландах проживают более 120 тыс. украинцев

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Правительство Нидерландов решило с 1 октября повысить ежемесячную плату для украинцев, которые работают и проживают в муниципальном жилье. Глава Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер заявила, что решение направлено на уменьшение неравенства и частичное покрытие коммунальных расходов, передает телекомпания NOS.

С июля 2024 года украинские беженцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу или другой доход, обязаны платить €105 в месяц за проживание в приютах. Начиная с октября эта сумма увеличится до €244,22.

«Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия», — пояснила Кейзер.

Кроме того, взрослые украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить взнос за питание в размере €252,18 в месяц. Таким образом, максимальный взнос для семьи с двумя взрослыми украинцами составляет €992,80 в месяц, подсчитала NOS.

В то же время правительство Нидерландов предусмотрело, что местные власти могут применять «индивидуальный подход» к украинским беженцам. В случаях, когда у беженцев возникнут финансовые трудности, органы местного самоуправления имеют право скорректировать сумму взноса.

После начала российской военной операции на Украине страны Евросоюза, включая Нидерланды, приняли миллионы украинских беженцев. По данным на январь 2025 года в реестре личных данных населения Нидерландов было зарегистрировано более 124 тыс. украинских беженцев, находящихся в стране на основании Директивы о временной защите (RTB). При этом власти Нидерландов отмечали нехватку мест для размещения беженцев. К началу года в приютах было предусмотрено 92,5 тыс. мест, из которых оказались заняты 99,6%.