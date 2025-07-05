 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Нидерланды решили удвоить плату за проживание для работающих украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине
С октября украинцы, которые работают и проживают в муниципальном жилье в Нидерландах, будут платить вдвое больше: ежемесячный взнос с одного человека вырастет с €105 до €244. Сейчас в Нидерландах проживают более 120 тыс. украинцев
Фото: Freek Van Den Bergh / EPA / ТАСС
Фото: Freek Van Den Bergh / EPA / ТАСС

Правительство Нидерландов решило с 1 октября повысить ежемесячную плату для украинцев, которые работают и проживают в муниципальном жилье. Глава Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов Мона Кейзер заявила, что решение направлено на уменьшение неравенства и частичное покрытие коммунальных расходов, передает телекомпания NOS.

С июля 2024 года украинские беженцы, которые пользуются временной защитой в Нидерландах и имеют работу или другой доход, обязаны платить €105 в месяц за проживание в приютах. Начиная с октября эта сумма увеличится до €244,22.

«Увеличение личного взноса будет использовано для покрытия операционных расходов приютов, таких как газ, вода и электроэнергия», — пояснила Кейзер.

Кроме того, взрослые украинцы в местах временного размещения, где для них готовят еду, будут также платить взнос за питание в размере €252,18 в месяц. Таким образом, максимальный взнос для семьи с двумя взрослыми украинцами составляет €992,80 в месяц, подсчитала NOS.

Euractiv анонсировал пересмотр статуса украинских беженцев в ЕС
Политика
Фото:Omer Messinger / Getty Images

В то же время правительство Нидерландов предусмотрело, что местные власти могут применять «индивидуальный подход» к украинским беженцам. В случаях, когда у беженцев возникнут финансовые трудности, органы местного самоуправления имеют право скорректировать сумму взноса.

После начала российской военной операции на Украине страны Евросоюза, включая Нидерланды, приняли миллионы украинских беженцев. По данным на январь 2025 года в реестре личных данных населения Нидерландов было зарегистрировано более 124 тыс. украинских беженцев, находящихся в стране на основании Директивы о временной защите (RTB). При этом власти Нидерландов отмечали нехватку мест для размещения беженцев. К началу года в приютах было предусмотрено 92,5 тыс. мест, из которых оказались заняты 99,6%.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Нидерланды Украина украинские беженцы социальные взносы Евросоюз ЕС
Материалы по теме
В ООН заявили о первом с 2011 года снижении числа беженцев в мире
Политика
Доход Словакии от украинских беженцев превысил расходы
Политика
В Австрии предложили уравнять беженцев с Украины с остальными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
РСТ не зафиксировал снижения бронирований туров в Азербайджан Общество, 17:59
ЦСКА обыграл белградский ОФК в матче Братского кубка Спорт, 17:58
В секторе Газа в американских гуманитарных работников бросили гранаты Политика, 17:49
В Строгино загорелся торговый центр Общество, 17:32
Рыбакина сенсационно проиграла в третьем круге Уимблдона Спорт, 17:29
Reuters сообщил о планах ЕС сократить импорт пшеницы и сахара с Украины Экономика, 17:25
Лукашенко призвал не скрывать просчеты в начале Великой Отечественной Политика, 17:22
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 17:10
Пользователи пожаловались на сбой в Telegram Общество, 17:08
Нидерланды решили удвоить плату за проживание для работающих украинцев Политика, 16:50
В Португалии прошли похороны погибшего в ДТП футболиста «Ливерпуля» Жоты Спорт, 16:49
В Ленобласти предупредили об ухудшении мобильного интернета из-за дронов Общество, 16:33
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30