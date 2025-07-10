 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продлилась 50 минут. Видео

Видеокадры встречи Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре, которая продлилась 50 минут

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продлилась 50 минут. Видео
Video

Закончилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио, передает корреспондент РБК.

Переговоры продлились около 50 минут. На видеозаписи показано их начало — Лавров и Рубио сидят за одним столом вместе с другими представителями своих государств.

Лавров встретился с Рубио в Куала-Лумпуре
Политика
Марко Рубио по прибытии Малайзию для участия в саммите министров иностранных дел стран АСЕАН, 10 июля 2025 года

Переговоры прошли по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии.

Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла в рамках российско-американских консультаций в Эр-Рияде в феврале. Они также провели несколько телефонных разговоров, а 4 июля российский министр направил своему американскому коллеге поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Сергей Лавров Марко Рубио Малайзия АСЕАН встреча
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Лавров встретился с Рубио в Куала-Лумпуре
Политика
Лавров встретился с Ван И в Куала-Лумпуре
Политика
Марко Рубио приехал на АСЕАН, куда приехал и Лавров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Как составить бухгалтерский баланс База знаний, 15:41
Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине Политика, 15:39
Польша ввела санкции против владельца белорусской компании «Санта Бремор» Политика, 15:38
Мишустин представил кабмину нового министра транспорта Никитина. Видео Политика, 15:38
ГД приняла закон о скидках при дарении жилья близким родственникам Недвижимость, 15:36
ПСБ и ДОСААФ России договорились о развитии стратегического партнерства Пресс-релиз, 15:34
Глава ФНЛ выразил надежду увидеть «Торпедо» в Первой лиге Спорт, 15:25
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Какие российские аэропорты остаются закрытыми с февраля 2022 года. Карта Политика, 15:21
Задержание подозреваемого в подготовке атаки на силовиков в Крыму. Видео Политика, 15:16
Как Россия и США «реанимируют» отношения друг с другом. Инфографика Политика, 15:14
Жители Техаса получили экстренное оповещение о наводнении через 1,5 часа Общество, 15:13
Нидерланды выделят €300 млн на восстановление Украины Политика, 15:00
МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре Политика, 14:58
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за убийства венгра при мобилизации Политика, 14:49