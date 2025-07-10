Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продлилась 50 минут. Видео
Закончилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марком Рубио, передает корреспондент РБК.
Переговоры продлились около 50 минут. На видеозаписи показано их начало — Лавров и Рубио сидят за одним столом вместе с другими представителями своих государств.
Переговоры прошли по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии.
Первая личная встреча Лаврова и Рубио прошла в рамках российско-американских консультаций в Эр-Рияде в феврале. Они также провели несколько телефонных разговоров, а 4 июля российский министр направил своему американскому коллеге поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости США.
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