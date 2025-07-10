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Мосгорсуд признал законным арест мэра Красноярска

Мосгорсуд признал законным арест мэра Красноярска Логинова
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы, 10 июня 2025 года
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы, 10 июня 2025 года (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, которого обвинили в получении взятки в 180 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Судья подтвердила решение Басманного районного суда Москвы, согласно которому чиновник останется под стражей до 4 августа.

«Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты отказались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

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Логинова задержали 9 июня за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса).

По версии следствия, в 2018–2024 годах чиновник, будучи первым заместителем мэра, получил взятку свыше 180 млн руб. «в виде денег и оплаты строительства бани» на участке, принадлежащем Логинову. Взамен он должен был обеспечить победу давшей деньги организации в конкурсах на ремонт городских дорог.

57-летний Логинов занимает пост главы Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого он пять лет был первым заместителем мэра.

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Александра Озерова
Владислав Логинов взятка арест Мосгорсуд
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