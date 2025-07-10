Мосгорсуд признал законным арест мэра Красноярска
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, которого обвинили в получении взятки в 180 млн руб., сообщает «РИА Новости».
Судья подтвердила решение Басманного районного суда Москвы, согласно которому чиновник останется под стражей до 4 августа.
«Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.
Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты отказались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.
Логинова задержали 9 июня за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса).
По версии следствия, в 2018–2024 годах чиновник, будучи первым заместителем мэра, получил взятку свыше 180 млн руб. «в виде денег и оплаты строительства бани» на участке, принадлежащем Логинову. Взамен он должен был обеспечить победу давшей деньги организации в конкурсах на ремонт городских дорог.
57-летний Логинов занимает пост главы Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого он пять лет был первым заместителем мэра.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов