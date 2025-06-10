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Суд арестовал мэра Красноярска по делу о взятке в ₽180 млн

Суд арестовал мэра Красноярска Логинова по делу о взятке в 180 млн рублей

Суд арестовал мэра Красноярска по делу о взятке в ₽180 млн
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Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца мэра Красноярска Владислава Логинова по делу о взятке в 180 млн руб., сообщил корреспондент ТАСС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда и Следственный комитет.

Логинов останется под стражей до 4 августа. Мэра задержали накануне, 9 июня, по делу о взятке в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса.

57-летний Логинов занимает пост главы Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого он пять лет был первым заместителем мэра.

По информации «РИА Новости», защита чиновника собирается обжаловать его арест.

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Политика
Владислав&nbsp;Логинов

По версии следствия, в 2018–2024 годах Логинов, будучи первым заместителем мэра, получил многомиллионную взятку от гендиректора коммерческой организации «в виде денег и оплаты строительства бани». 

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Дарья Лебедева
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