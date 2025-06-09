Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Владислав Логинов (Фото: krsk_loginov / VK)

В отношении мэра Красноярска Владислава Логинова, которого задержали утром 9 июня, заведено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в 2018-2024 годах чиновник, будучи первым заместителем мэра, получил взятку от гендиректора коммерческой организации в размере свыше 180 млн руб. «в виде денег и оплаты строительства бани» на участке, принадлежащем Логинову. Взамен он должен был обеспечить победу этой организации в конкурсах на ремонт городских дорог.

Конкурсы проводило муниципальное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».

В учреждении, а также в кабинете Логинова и у него дома прошли обыски. Силовики изъяли документы, «связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов»

Региональный телеканал ТВК и телеграм-канал Kras Mash сообщали со ссылкой на источники, что показания на Логинова дали его советник Артур Арутюнян, гендиректор компании «Промстрой» Декард Ханагян и бывший первый заместитель мэра Красноярска Алексей Давыдов.

В отношении Арутюняна заведено дело о превышении должностных полномочий, которое связано с аукционом по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений на Технологической улице. Победителем признали АО «Асфальтобетонный завод», с которым муниципальная управляющая компания «Красноярская» подписала договор купли-продажи на 4,5 млн руб. В СК считают, что Арутюнян незаконно поручил главе департамента городского хозяйства не передавать объекты заводу и расторгнуть договор купли-продажи.

Материал дополняется