В подмосковном Пушкино загорелась крыша жилой пятиэтажки

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Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась на Московском проспекте в подмосковном городе Пушкино, на место пожара направлены спасатели, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Предварительно, горит крыша здания по адресу: город Пушкино, Московский проспект, дом 2», — сказал собеседник РБК.

Для тушения пожара направлены дежурные подразделения спасателей.

7 июня 2025 года в Пушкино загорелся склад, где хранили горючие жидкости, газовые баллоны и поддоны. Из-за пожара в здании обрушилась крыша, а огонь перешел на соседнее здание.

Возгорание полностью ликвидировали только спустя сутки, его площадь составила 21 тыс. кв. м.