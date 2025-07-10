В подмосковном Пушкино загорелась крыша жилой пятиэтажки
Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась на Московском проспекте в подмосковном городе Пушкино, на место пожара направлены спасатели, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«Предварительно, горит крыша здания по адресу: город Пушкино, Московский проспект, дом 2», — сказал собеседник РБК.
Для тушения пожара направлены дежурные подразделения спасателей.
7 июня 2025 года в Пушкино загорелся склад, где хранили горючие жидкости, газовые баллоны и поддоны. Из-за пожара в здании обрушилась крыша, а огонь перешел на соседнее здание.
Возгорание полностью ликвидировали только спустя сутки, его площадь составила 21 тыс. кв. м.
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