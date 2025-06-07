На территории горящего в Подмосковье склада обрушилась кровля
На территории горящего в подмосковном Пушкино склада обрушилась кровля на площади 13 тыс. кв. м, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.
«Группировка сил и средств увеличена до более 100 специалистов и 27 единиц техники. Кровля обрушилась на 13 тыс. кв. м.», — соообщили РБК в министерстве.
В МЧС также сообщили, что пожар локализован.
РБК обратился за комментарием в МЧС Московской области.
Ранее МЧС сообщило, что площадь пожара на складе достигла 21 тыс. кв. м. В помещении хранились горючие жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.
В ведомстве отметили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе. Там добавили, что огонь перешел на соседнее здание.
Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов