На территории горящего в Подмосковье склада обрушилась кровля

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На территории горящего в подмосковном Пушкино склада обрушилась кровля на площади 13 тыс. кв. м, сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

«Группировка сил и средств увеличена до более 100 специалистов и 27 единиц техники. Кровля обрушилась на 13 тыс. кв. м.», — соообщили РБК в министерстве.



В МЧС также сообщили, что пожар локализован.

РБК обратился за комментарием в МЧС Московской области.

Ранее МЧС сообщило, что площадь пожара на складе достигла 21 тыс. кв. м. В помещении хранились горючие жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.

В ведомстве отметили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе. Там добавили, что огонь перешел на соседнее здание.

Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует установление обстоятельств и причин пожара.