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Общество ,  
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В Пушкино спустя сутки потушили пожар на складе

В подмосковном Пушкино полностью потушили пожар на складе с легковоспламеняющимися материалами и газовыми баллонами, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пламя тушили более суток. 8 июня в 20:50 мск спасатели полностью ликвидировали возгорание.

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Общество

Пожар возник вечером 7 июня. Площадь возгорания сначала составляла 8,1 тыс. кв. м, затем выросла до 21 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее здание.

Из-за пожара в Пушкино вечером 7 июня дня полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.

На месте работали 52 единицы техники и 145 специалистов.

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склад пожар МЧС Московская область
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