В Пушкино спустя сутки потушили пожар на складе
В подмосковном Пушкино полностью потушили пожар на складе с легковоспламеняющимися материалами и газовыми баллонами, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пламя тушили более суток. 8 июня в 20:50 мск спасатели полностью ликвидировали возгорание.
Пожар возник вечером 7 июня. Площадь возгорания сначала составляла 8,1 тыс. кв. м, затем выросла до 21 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее здание.
Из-за пожара в Пушкино вечером 7 июня дня полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.
На месте работали 52 единицы техники и 145 специалистов.
Читайте РБК в Telegram.
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов