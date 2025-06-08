В Пушкино спустя сутки потушили пожар на складе

В подмосковном Пушкино полностью потушили пожар на складе с легковоспламеняющимися материалами и газовыми баллонами, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пламя тушили более суток. 8 июня в 20:50 мск спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Пожар возник вечером 7 июня. Площадь возгорания сначала составляла 8,1 тыс. кв. м, затем выросла до 21 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее здание.

Из-за пожара в Пушкино вечером 7 июня дня полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе.

На месте работали 52 единицы техники и 145 специалистов.