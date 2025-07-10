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Политика ,  
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Рубио на площадке АСЕАН. Видео

Опубликовано видео появления госсекретаря США Рубио на площадке АСЕАН

Рубио на площадке АСЕАН. Видео
Video

Госсекретарь США Марко Рубио не стал отвечать на вопрос корреспондента РБК перед входом на площадку Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о том, почему США приостановили переговоры с Россией по работе дипмиссий.

На видео Рубио в окружении сотрудников Секретной службы США. Журналисты пытаются обратиться к американскому дипломату, но он не вступил в диалог.

Москва и Вашингтон в феврале начали переговоры о восстановлении работы посольств, в апреле прошла еще одна встреча. В середине мая замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что новый раунд переговоров по вопросу работы дипмиссий уже намечен, но конкретных дат встреч нет.

Ранее в Малайзию, где проходит форум АСЕАН, прилетел глава МИД России Сергей Лавров. Как сообщал корреспондент РБК, Рубио уже прибыл на мероприятие.

АСЕАН — для чего создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
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Фото:Adrian Bradshaw / Getty Images

Рубио планировал встретиться с Лавровым, сообщали Reuters и AFP. Встреча «прорабатывается», рассказывала РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Мероприятия по линии АСЕАН проходят 10–11 июля в Куала-Лумпуре. Среди них — поквартальный диалог «Россия — АСЕАН», Восточноазиатский саммит (EAS) и ASEAN Regional Forum о безопасности.

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Валентина Шварцман
Марко Рубио АСЕАН США Россия переговоры видео дипломатия
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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