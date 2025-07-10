Рубио на площадке АСЕАН. Видео
Госсекретарь США Марко Рубио не стал отвечать на вопрос корреспондента РБК перед входом на площадку Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о том, почему США приостановили переговоры с Россией по работе дипмиссий.
На видео Рубио в окружении сотрудников Секретной службы США. Журналисты пытаются обратиться к американскому дипломату, но он не вступил в диалог.
Москва и Вашингтон в феврале начали переговоры о восстановлении работы посольств, в апреле прошла еще одна встреча. В середине мая замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что новый раунд переговоров по вопросу работы дипмиссий уже намечен, но конкретных дат встреч нет.
Ранее в Малайзию, где проходит форум АСЕАН, прилетел глава МИД России Сергей Лавров. Как сообщал корреспондент РБК, Рубио уже прибыл на мероприятие.
Рубио планировал встретиться с Лавровым, сообщали Reuters и AFP. Встреча «прорабатывается», рассказывала РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Мероприятия по линии АСЕАН проходят 10–11 июля в Куала-Лумпуре. Среди них — поквартальный диалог «Россия — АСЕАН», Восточноазиатский саммит (EAS) и ASEAN Regional Forum о безопасности.
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