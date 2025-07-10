В Мелитополе за сотрудничество с Украиной задержали двух мужчин
В Мелитополе Запорожской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами ФСБ задержала двух граждан Украины, сообщает ведомство.
Мужчин подозревают в работе на разведку и вооруженные силы Украины. По данным силовой структуры, мужчины являются жителями города. Они собирали и отправляли иностранной службе сведения о местах дислокации личного состава и военной техники армии России для нанесения по ним ударов.
Общение задержанные осуществляли через мессенджер Telegram.
Мужчин заключили под стражу, против них возбудили уголовные дела о шпионаже (статья 276 уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
27 июня 2025 года в Мелитополе задержали сотрудника больницы, собиравшего личные данные пациентов для передачи их украинским спецслужбам.
Против него возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 уголовного кодекса). По ней мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов