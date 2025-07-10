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Военная операция на Украине ,  
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В Мелитополе за сотрудничество с Украиной задержали двух мужчин

ФСБ задержала в Мелитополе двух мужчин по делу о сотрудничестве с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

В Мелитополе за сотрудничество с Украиной задержали двух мужчин
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В Мелитополе Запорожской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами ФСБ задержала двух граждан Украины, сообщает ведомство.

Мужчин подозревают в работе на разведку и вооруженные силы Украины. По данным силовой структуры, мужчины являются жителями города. Они собирали и отправляли иностранной службе сведения о местах дислокации личного состава и военной техники армии России для нанесения по ним ударов.

Общение задержанные осуществляли через мессенджер Telegram.

Мужчин заключили под стражу, против них возбудили уголовные дела о шпионаже (статья 276 уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

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27 июня 2025 года в Мелитополе задержали сотрудника больницы, собиравшего личные данные пациентов для передачи их украинским спецслужбам. 

Против него возбудили уголовное дело о госизмене (статья 275 уголовного кодекса). По ней мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Александра Озерова
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