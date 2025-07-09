 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ застрелила готовившего подрыв моста в Саратовской области

Сюжет
Военная операция на Украине
По версии ФСБ, мужчина поддерживал контакты с Украиной и после взрыва моста собирался отправиться в эту страну для участия в боях. Силовики изъяли 11 кг взрывчатки и пистолет Макарова

ФСБ застрелила готовившего подрыв моста в Саратовской области
Video

Россиянин готовился подорвать железнодорожный мост в Саратовской области, при задержании в момент изъятия взрывчатки из тайника «он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», заявил центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина был сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации (ее название не уточняется).

Он поддерживал контакты с Украиной и после взрыва собирался отправиться туда «для принятия участия в боевых действиях», заявили в ФСБ.

В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под машину
Политика

Силовики изъяли самодельную взрывчатку массой 11 кг, пистолет Макарова и боеприпасы. Уголовное дело заведено по статьям о незаконном изготовлении (ч. 2 ст. 223.1) и обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1), по ним грозят сроки до 15 и 12 лет соответственно.

В конце июня ФСБ сообщила, что в Подмосковье двое россиян готовили теракт против военного. Их обнаружили, когда те доставали взрывчатку из тайника. При задержании мужчины «оказали вооруженное сопротивление», их застрелили ответным огнем, заявили в ведомстве, назвав россиян «пособниками украинских спецслужб».

На прошлой неделе в Петербурге задержали девушку 2002 года рождения, которая закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. По версии ФСБ, она сама связалась с представителями украинских спецслужб и «изъявила желание принять участие в диверсионно-террористической деятельности» в обмен на помощь с получением гражданства страны ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ подрыв мосты Саратовская область Украина железная дорога
Материалы по теме
ФСБ раскрыла законспирированную ячейку, которой руководили из Польши
Политика
ФСБ показала допрос задержанной за сотрудничество с ВСУ
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении подрыва машины ветерана военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
В Подмосковье задержали двух человек за похищение жителя Обнинска Общество, 10:33
Как длинные отсрочки ретейла ломают бизнес автоперевозчиковПодписка на РБК, 10:30
Перестрелка и смерть подозреваемого в подготовке подрыва моста. Видео Политика, 10:29
Посольство ФРГ в России извинилось за пост с неправильным флагом СССР Политика, 10:24
Заменить доплату премией за допобязанности нельзя. Чем опасна ошибкаПодписка на РБК, 10:23
Тайвань начал самые масштабные учения в своей истории Политика, 10:21
Кадры с места ДТП в Подмосковье, где погибли мужчина и подросток Общество, 10:09
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В Хабаровске задержали 19-летнюю девушку за поджог релейных шкафов Политика, 10:03
Художник Татьяна Андреева: «Меня интересует волновая природа всего» Стиль, 10:00
ФСБ застрелила готовившего подрыв моста в Саратовской области Политика, 09:52
Руководитель под арестом. Как подписывать документы компанииПодписка на РБК, 09:50
В Госдуме предложили платить надбавки к пенсии с 70 лет Общество, 09:50
Умер написавший музыку к мультфильмам «Казаки» композитор Игорь Поклад Общество, 09:34