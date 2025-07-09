ФСБ застрелила готовившего подрыв моста в Саратовской области
Россиянин готовился подорвать железнодорожный мост в Саратовской области, при задержании в момент изъятия взрывчатки из тайника «он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», заявил центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, мужчина был сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации (ее название не уточняется).
Он поддерживал контакты с Украиной и после взрыва собирался отправиться туда «для принятия участия в боевых действиях», заявили в ФСБ.
Силовики изъяли самодельную взрывчатку массой 11 кг, пистолет Макарова и боеприпасы. Уголовное дело заведено по статьям о незаконном изготовлении (ч. 2 ст. 223.1) и обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1), по ним грозят сроки до 15 и 12 лет соответственно.
В конце июня ФСБ сообщила, что в Подмосковье двое россиян готовили теракт против военного. Их обнаружили, когда те доставали взрывчатку из тайника. При задержании мужчины «оказали вооруженное сопротивление», их застрелили ответным огнем, заявили в ведомстве, назвав россиян «пособниками украинских спецслужб».
На прошлой неделе в Петербурге задержали девушку 2002 года рождения, которая закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. По версии ФСБ, она сама связалась с представителями украинских спецслужб и «изъявила желание принять участие в диверсионно-террористической деятельности» в обмен на помощь с получением гражданства страны ЕС.
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