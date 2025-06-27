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Военная операция на Украине ,  
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В Мелитополе задержали врача за передачу данных пациентов Украине. Видео

В Мелитополе задержали врача за передачу данных пациентов украинским спецслужбам
Сюжет
Военная операция на Украине

В Мелитополе задержали врача за передачу данных пациентов Украине. Видео
Video

В Мелитополе ФСБ задержала сотрудника больницы, собиравшего личные данные пациентов для передачи их украинским спецслужбам, сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ на своем сайте.

Ведомство также опубликовало видео задержания. На нем видно, как сотрудники спецслужб заходят в здание, задерживают мужчину и ведут его в машину правоохранительных органов. На следующих кадрах у него берут отпечатки пальцев.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). По ней мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Крыму задержали мужчину за сотрудничество с украинской разведкой
Политика
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники спецслужб регулярно задерживают граждан, сотрудничающих с иностранной разведкой.

Например, 27 июня в Крыму силовики задержали жителя Крыма, собиравшего для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей. Его задержали, когда он пытался изъять из тайника больше 1 кг взрывчатки для последующего изготовления взрывного устройства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).

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Теги
Александра Озерова
ФСБ задержание госизмена врач сбор данных
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