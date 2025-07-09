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Военная операция на Украине ,  
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На хуторе в Белгородской области после взрыва погиб мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

На хуторе Колотиловский в Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства, один человек погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу.

Еще два человека, 17-летний подросток и мужчина, получили ранения, их доставили в больницу. По предварительной информации, у подростка — тупая травма живота, у мужчины — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги.

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Также в результате взрыва повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинских беспилотников пострадал водитель комбайна. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног.

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Вячеслав Гладков Белгородская область детонация Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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