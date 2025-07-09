На хуторе в Белгородской области после взрыва погиб мужчина
На хуторе Колотиловский в Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства, один человек погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что мужчина, получивший тяжелые травмы, скончался по пути в больницу.
Еще два человека, 17-летний подросток и мужчина, получили ранения, их доставили в больницу. По предварительной информации, у подростка — тупая травма живота, у мужчины — минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги.
Также в результате взрыва повреждена одна единица сельскохозяйственной техники.
Ранее Гладков сообщил, что в селе Черемошное Белгородского района в результате атаки украинских беспилотников пострадал водитель комбайна. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали слепые осколочные ранения рук и ног.
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