Двенадцатый житель Якутии получил звание Героя России

Ефрейтор Алексей Петров из Якутии с позывным «Медведь» получил звание Героя России за участие в боях на Украине, в ходе которых он потерял обе ноги, сообщает глава республики Айсен Николаев.

«Ефрейтор Алексей Петров из села Магасс Верхневилюйского улуса удостоен высокого звания Героя России. Он стал двенадцатым Героем России из Якутии в ходе специальной военной операции», — написал Николаев в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что Петров штурмовал позиции украинских военных, «освобождал населенные пункты, лично уничтожил несколько пулеметных точек». Кроме того, он уничтожил «десятки» бойцов ВСУ и единиц техники, добавил Николаев. Ефрейтор лишился ног после того, как получил тяжелые ранения во время боевых действий.

В январе президент России Владимир Путин присвоил звание героя страны ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который в ножевом бою одолел украинского солдата, но откликнулся на просьбу соперника оставить его и «дать уйти спокойно».

Помимо Петрова и Григорьева, звание героя России получили и другие военнослужащие из Якутии, в том числе рядовой Дмитрий Егоров — посмертно, за бой с превосходящими силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское в ДНР, а также ефрейтор‑пулеметчик Родимир Максимов (позывной «Бурхат»).