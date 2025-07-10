В двух регионах России сообщили о раненых женщинах из-за атак дронов

Две женщины пострадали при атаке украинских дронов на Белгородскую и Брянскую области, сообщают главы регионов Вячеслав Гладков и Александр Богомаз в своих телеграм-каналах.

Так, одна женщина была ранена при падении обломков сбитого БПЛА в поселке Новосадовый Белгородского района, она получила закрытую черепно-мозговую травму, уточнил Гладков. Пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в поселке после падения обломков дрона загорелась крыша дома, пожар ликвидируют.

Вторая женщина пострадала при ударе дронов-камикадзе по селу Подывотье Севского района Брянской области, ее также госпитализировали, рассказал Богомаз.

До этого, вечером 9 июля, Гладков сообщил об атаках беспилотников ВСУ на город Шебекино. Из-за взрыва FPV-дрона повреждения получили окна и фасады двух предприятий, а еще — пять автомобилей.

Ущерб нанесен также зданиям в селах Новая Таволжанка, Тишанка, Бессоновка.