 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Синоптик Тишковец рассказал о 9-минутном урагане в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В Подмосковье в среду, 9 июля, прошел ураган, по шкале Бофорта шторм достиг 12-балльной отметки, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В аэропорту Шереметьево в период с 17. 16 до 17.25 мск ветер достигал ураганных значений — 33 м/с», — написал Тишковец.

Град и шторм обрушились на Москву и Московскую область. Видео
Общество

Ранее днем МЧС предупредило о грозе, дожде и граде в отдельных районах Москвы 9 июля. Ожидалось, что ветер усилится до 17 метров в секунду.

Агентство «Москва» передавало, что жители Подмосковья сообщали о шквалистом ветре и граде.

Читайте РБК в Telegram.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
«Шереметьево» Подмосковье шторм Евгений Тишковец непогода
Материалы по теме
Град и шторм обрушились на Москву и Московскую область. Видео
Общество
Грозу и жару до 33 градусов спрогнозировали в Москве
Общество
В Москве усилили патрулирование водоемов из-за жары
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
Минтруд опроверг данные о планах завоза в Россию 1 млн мигрантов из Индии Политика, 00:15
Франция по запросу США задержала российского баскетболиста Спорт, 00:11
«ПСЖ» разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира Спорт, 00:06
Зумеры на российском рынке труда. Мифы и реальностьПодписка на РБК, 00:01
Кинопрокатчики сообщили о массовом переносе премьер зарубежных фильмов Технологии и медиа, 00:01
Синоптик Тишковец рассказал о 9-минутном урагане в Подмосковье Общество, 09 июл, 23:52
ХАМАС согласился освободить десять израильских заложников Политика, 09 июл, 23:41
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Погибшего при ударе ВСУ по Курску росгвардейца наградят орденом Мужества Политика, 09 июл, 23:32
Politico узнало требование Трампа к закону о санкциях против России Политика, 09 июл, 23:29
Трамп ответил на вопрос о приказе приостановить поставки оружия Украине Политика, 09 июл, 23:10
Курс биткоина обновил исторический рекорд, поднявшись выше $112 тыс. Крипто, 09 июл, 23:01
США ввели санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Политика, 09 июл, 23:00
Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении экипажа сухогруза Политика, 09 июл, 22:48
В Британии осудили группу планировавших похитить Чичваркина мужчин Политика, 09 июл, 22:32