Синоптик Тишковец рассказал о 9-минутном урагане в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

В Подмосковье в среду, 9 июля, прошел ураган, по шкале Бофорта шторм достиг 12-балльной отметки, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В аэропорту Шереметьево в период с 17. 16 до 17.25 мск ветер достигал ураганных значений — 33 м/с», — написал Тишковец.

Ранее днем МЧС предупредило о грозе, дожде и граде в отдельных районах Москвы 9 июля. Ожидалось, что ветер усилится до 17 метров в секунду.

Агентство «Москва» передавало, что жители Подмосковья сообщали о шквалистом ветре и граде.