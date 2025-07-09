Синоптик Тишковец рассказал о 9-минутном урагане в Подмосковье
В Подмосковье в среду, 9 июля, прошел ураган, по шкале Бофорта шторм достиг 12-балльной отметки, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«В аэропорту Шереметьево в период с 17. 16 до 17.25 мск ветер достигал ураганных значений — 33 м/с», — написал Тишковец.
Ранее днем МЧС предупредило о грозе, дожде и граде в отдельных районах Москвы 9 июля. Ожидалось, что ветер усилится до 17 метров в секунду.
Агентство «Москва» передавало, что жители Подмосковья сообщали о шквалистом ветре и граде.
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