Град и шквалистый ветер обрушились на столичный регион

Град и шторм обрушились на Москву и Московскую область. Видео

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Днем 8 июля Подмосковье и столицу накрыл ливень, в некоторых районах прошел град. Очевидцы опубликовали кадры с непогодой в соцсетях.

Шторм в столичном регионе сопровождала жаркая погода. Вторник стал самым теплым в столице с начала года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. К полудню воздух прогрелся до +29,4 градуса.

Энергетиков двух областных филиалов компании «Россети Московский регион» перевели на особый режим работы в связи с непогодой, сообщила компания.

Единичные факты нарушения подачи электроэнергии зафиксированы в Солнечногорском, Рузском, Дмитровском, Можайском и Сергиево-Посадском округах.