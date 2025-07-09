МЧС Москвы предупредило о грозе и граде

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Гроза, дождь, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в отдельных районах Москвы в среду 9 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщило МЧС Москвы.

«В ближайшие 1–2 часа 9 июля и до конца суток местами в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни с градом, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды МЧС рекомендует парковаться в безопасных местах, пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем автомобиля и не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптики предупреждали о плохой погоде и аномалиях в июле. Сообщалось, что погода будет холодной до середины лета, а большую часть июля будут занимать дожди.