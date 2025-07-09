В Британии осудили группу планировавших похитить Чичваркина мужчин

Евгений Чичваркин (Фото: Gustavo Valiente / Zuma / Global Look Press)

В Великобритании суд признал пятерых граждан страны виновными в умышленном поджоге склада с гуманитарной помощью и оборудованием Starlink, предназначенным для Украины, также они планировали серию нападений на связанные с предпринимателем Евгением Чичваркиным (признан Минюстом России иноагентом) объекты и его похищение, пишет The Guardian.

Поджог, за который судили мужчин, произошел в восточной части Лондона в марте 2024 года. По данным следствия, подсудимые действовали в интересах ЧВК «Вагнер». Как сообщили в суде, пожар на промышленном объекте нанес ущерб на сумму около £1 млн. Для его тушения потребовались усилия 60 пожарных из восьми бригад.

Согласно материалам дела, трое непосредственных участников преступления — 23-летние Нии Менса и Джейким Роуз, а также 20-летний Угниос Асмена — попали на камеры видеонаблюдения. В ходе совершения преступления Менса вел прямую видеотрансляцию со своего смартфона, тогда как Роуз оставил на месте происшествия нож со следами ДНК. Организаторами выступили 20-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейк Ривз.

Как установило следствие, позднее группа разрабатывала планы по организации поджогов в ресторане и винном магазине в лондонском районе Мэйфэр, а также готовила похищение их владельца — основателя сети магазинов «Евросеть» Чичваркина, однако реализовать эти намерения не удалось.

В ходе судебного разбирательства Эрл заявлял, что получил указания через бота в мессенджере Telegram, связанного с ЧВК «Вагнер». При обыске у него обнаружили и изъяли государственный флаг России, денежные средства в сумме £20 тыс., а также значительное количество наркотических веществ. На мобильном устройстве подсудимого сохранились видеозаписи момента поджога складского помещения.

Судья уведомила, что оглашение приговора осужденным запланировано на осень, конкретная дата будет объявлена позже.

В марте прокуратура Москвы потребовала возбудить против Чичваркина уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Чичваркин уехал из России в Великобританию в 2008 году. Москва требовала его экстрадиции по делу о вымогательстве, однако в 2011-м его прекратили.