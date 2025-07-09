В Подмосковье задержали двух человек за похищение жителя Обнинска

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье двух жителей столицы, подозреваемых в похищении человека, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, житель города Обнинска познакомился с москвичами в одной из соцсетей, после чего между ними возник конфликт. Подозреваемые узнали адрес мужчины, приехали к нему в город, заманили к себе в машину под предлогом разговора, а затем отвезли в безлюдное место и избили. Все происходящее злоумышленники записали на видео. Потерпевший сумел добраться до города и обратиться за помощью в полицию.

Подозреваемые в похищении были задержаны на территории Московской области при поддержке сотрудников Росгвардии. Мужчин заключили под стражу. По факту похищения человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса.

В марте в Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении 16-летнего подростка.

По данным МВД, подростка избили, силой посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу, угрожая расправой. Злоумышленники требовали за освобождение 300 тыс. в счет выдуманного долга. После того как отец подростка перевел ему на карту требуемую сумму, мужчины высадили его из машины и скрылись.

Как сообщили в ведомстве, похитителями оказались 18-летний житель Санкт-Петербурга и 29-летний житель города Сосногорска Республики Коми.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет.